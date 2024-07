Fallah en El Arbi draaien in Antwerpen vervolg op Patser

De sequel volgt ruim 5 jaar na de eerste ‘Patser’-film. “Patsers is een beetje serieuzer, de film gaat dieper in op de problematiek van cocaïne in Antwerpen, maar het is nog altijd toegankelijk. Het is nog altijd heel grappig, maar wel donkerder”, aldus Fallah. Dat ontsnappen uit het misdaadmilieu niet evident is, is het thema van de film.

In de cast een aantal opvallende nieuwe namen als de Nederlandse rapper Sjaak, Pommelien Thys en Jeniffer Heylen, maar ook de kernpersonages uit de eerste film zijn terug, al zijn ze wel geëvolueerd.

Een exacte releasedatum is er nog niet, maar Patsers zou volgend jaar in de bioscoop moeten verschijnen. “We zijn nog heel de zomer bezig, tot in september, je zal altijd een filmset zien ergens opduiken in Antwerpen”, zegt Bilall Fallah.