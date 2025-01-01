Folk verovert Gooik tijdens de Stage voor Volksmuziek: “Folk is niet muf, maar fris”

Met 451 deelnemers, verdeeld over 26 verschillende sessies, 39 lesgevers en 36 vrijwilligers is deze editie volledig volzet. De wachtlijst is langer dan ooit, een bewijs van de aantrekkingskracht van de muzikale week.

Iedereen – van absolute beginner tot doorwinterde muzikant – krijgt de kans om folk van dichtbij te beleven. Je hoeft geen voorkennis te hebben om een folkinstrument te leren spelen: van doedelzak tot draailier, van hakkebord tot hommel. Instrumenten zijn ter plaatse te huur. Er zijn ook lessen voor viool, mandoline, accordeon, zang en samenspel. Wie al wat ervaring heeft, kan zijn techniek verfijnen, nieuwe muziek verkennen of zich verdiepen in folkharmonie en dans.

Imago afstoffen

De organisatie Muziekmozaïek doet inspanningen om volksmuziek van het stoffige imago af te helpen en die inspanningen werpen hun vruchten af. "Jonge leerkrachten, jonge lesgevers, jonge groepen. Folk leeft en is helemaal niet oubollig. Sommige mensen denken dat, maar het is niet zo. Het is heel aanwezig in het muziekonderwijs. Meer en meer jonge mensen dansen en spelen die muziek. ik ben blij dat er een hele jonge generatie is die de muziek levend houdt", zegt Filip Verneert van Muziekmozaïek.

Gooik als muzikaal dorp

Nog tot en met zaterdag bruist het centrum van Gooik van de muziek. Leslocaties liggen verspreid doorheen het dorp, terwijl deelnemers overnachten in tenten en kampeerwagens. Zaal Familia vormt het warme hart van de stage: hier wordt samen gegeten, bijgekletst én tot diep in de nacht gejamd.

Avonden vol muziek en dans tijdens Folk on Stage

Na de laatste noot in de klas bruist Gooik ’s avonds verder. In de Sint-Niklaaskerk staan concerten gepland van o.a. gitarist Florian De Schepper (FLO), het Franse duo Benoit Michaud & Fabien Villeneuve, het a-capella kwartet Hella en het kwintet rond de Hongaarse zangeres Szilvia Bognár.

Gisteren was het de beurt aan FLO. De gitarist maakt deel uit van een nieuwe generatie volksmuzikanten op het podium van Folk on Stage. Ook die nieuwe generatie vindt de weg naar Gooik. "Gooik is al zolang het Mekka. Toen ik zes was, kwamen wij al naar het festival en ik woonde in Nieuwpoort. Gooik was voor mij echt de parel van de folk, de parel van het Pajottenland waar ik heen kwam. En de traditie wordt verdergezet door verschillende generaties en dat is heel fijn. Ik keek ook op naar jongeren toen ik zelf twaalf jaar was en het is belangrijk dat de jeugd ook jonge rolmodellen heeft om naar op te kijken”, zegt Florian De Schepper, alias FLO.

Na de concerten schuiven tafels en stoelen aan de kant voor gratis folkbals in zaal Familia, met muziek van Belgische toppers als Entre Deux, The Silly Endings, Anouk Sanczuk & Filippo Gambetta, Fyndus, het Samenspel Bal o.l.v. Allan Skrobe en het Franse Duo Cam & Léon