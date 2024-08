Gerestaureerde kerk centraal tijdens Sint-Rochus Feest: “Zoveel meer dan een kerk”

Na jaren van restauratie en renovatie heropende de Sint-Rochuskerk begin maart dit jaar opnieuw de deuren. “De Sint-Rochuskerk is na de restauratie niet alleen meer een kerk, maar ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten”, klinkt het bij de stad Halle. “Je kan zowel de plek van binnen als van buiten bewonderen. Je hoort dan alles over de geschiedenis en de recente vernieuwing van de kerk. Aanmelden hoeft niet, kom gewoon naar de balie van Visit Halle in de kerk.”

Het feestprogramma bestaat naast rondleidingen ook uit een fotozoektocht, kindervoorstellingen, workshops en optredens. “Er zijn ook verschillende eet- en drinkkraampjes waar je kan genieten van lokale lekkernijen. De wereld haal je ook in huis door eens langs te gaan in het Oxfam-wereldwinkeltje”, aldus de stad Halle.