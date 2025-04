Hilse doorkruist het land op Brabants trekpaard: "Elixir heeft er zin in"

Een kwarteeuw geleden bouwde de grootvader van Hilse, Philippe van Dixhoorn, het Museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele, bij de Pajottegemse deelgemeente Galmaarden. "De bedoeling van dit project is om het vijfentwintigjarige bestaan van het museum te vieren", zegt Hilse. "Maar ook om het Belgisch trekpaard in de kijker te zetten. We zijn het niet meer gewoon in onze maatschappij, in ons landschap. En de bedoeling is, je komt zomaar een Belgisch trekpaard tegen in alle provincies en alle steden. Ik denk dat Elixir er al zin in heeft."

Vijf maanden lang zullen Hilse en Elixir het land doorkruisen. "De bedoeling is om eerst West-Vlaanderen aan te doen, dan langs Brugge richting de kust. Vervolgens lopen we langs de kustlijn richting de garnaalvissers en zo gaan we steeds verder."

Alleen het begin en hety einddoel van de tocht liggen vast. Hilse heeft noch een uitgestippelde route, noch een plan. "Heel veel mensen werken mee aan het project, en dat is wat het zo mooi maakt", zegt Hilse. "Zoals voor de stalling, dat kan gewoon een stukje gras zijn, maar ook hooi of vervoer. Ook worteltjes zijn altijd welkom."

Hilse maakt onderweg een documentaire van haar tocht. Je kan Hilse volgen via deze link. Op 31 augustus arriveert ze aan het Museum van het Belgisch Trekpaard.