Liedekerke maakt zich op voor Allemaal Warm Rockt

Allemaal Warm Rockt laat jong én oud de dansbenen losgooien tijdens het festival. Eén van de vaste ingrediënten van het festival is dan ook het optreden van Helicon uit Ternat. Na hun showcase manen ze iedereen aan om deel te nemen aan hun initiaties line-dance. Op zaterdag treedt ook heel wat talent van eigen bodem voor het voetlicht. Zo is Frank Van Damme uit het Pajottenland opnieuw één van de muzikale gasten.

Later in de namiddag en ’s avonds zorgen een aantal coverbands, zoals Blunk feat. Blue Blot en Checkpoint Charlie, voor feest in de Opperstraat. The Philips, met onder andere Ben Crabbé, Jan Hautekiet en Bert Emmerechts, brengen de ambiance naar een hoogtepunt. DJ Rani Kryeziu, bekend van Tomorrowland, sluit de avond af.

Op zondag zijn kinderen de baas in een heuse kinderdisco. Daarna gaat het podium naar Impact, DNSBR, Frituur Paula en DJ Thrills. Allemaal Warm Rockt staat erop een gratis festival te blijven, om zo laagdrempelig mogelijk te zijn.