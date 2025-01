Lifetime Achievement Award voor folkicoon Herman Dewit uit Kester

Meer dan veertig jaar geleden richtte Dewit samen met zijn echtgenote de eerste stages op voor traditionele muziek. Die groeiden uit tot evenementen met meer dan 500 deelnemers, die er onder andere doedelzak, draailier en hommel leren te bespelen.

Eén van de grootste verdiensten van Herman Dewit is dat hij heeft bijgedragen aan de erkenning van folk als een volwaardige studierichting in het deeltijds kunstonderwijs (DKO). Later deed het genre ook zijn intrede in het hoger onderwijs, bij LUCA School of Arts - Lemmens in Leuven.

"Icoon van de Vlaamse volksmuziek"

Daarnaast is Herman een gepassioneerd instrumentenbouwer, verzamelaar van volksliederen, auteur van boeken rond de bouw van (recyclage)instrumenten en mede-oprichter van Muziekmozaïek en folkfestival Gooikoorts, voorheen Feestival. Zijn invloed reikt verder dan muziek, klinkt het bij Flanders Folk Awards. “Als aquarellist, radiomaker en cultureel ambassadeur van het Pajottenland heeft Herman een blijvende impact. Herman Dewit is een icoon van de Vlaamse volksmuziek. Hij bracht niet alleen traditionele muziek tot leven, maar inspireerde een beweging die het folkgenre in Vlaanderen verankerde. Zijn passie voor muziek, instrumentenbouw en kunst maakt hem een unieke kracht in de culturele wereld."

De award wordt uitgereikt op maandag 27 januari, bij de start van De Week van de Belgische Muziek.