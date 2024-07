Macrofotografe Tiffany legt kleinste details vast op beeld: “Kwestie van veel geduld”

Een insect fotograferen van slechts een paar millimeter groot en zo de allerkleinste details vastleggen. Macrofotografie werd voor Tiffany onverwachts een echte passie. “Mijn zoontje had mij tijdens een uitstapje gevraagd om een foto te maken van een bij die op een bloem zat”, vertelt Tiffany. “Toen ik thuis de beelden op groot scherm zag, was ik verbaasd welke details ik van de kleine diertjes kon vastleggen.”

Tiffany won verschillende nationale en internationale prijzen met haar foto's en is erin geslaagd enkele moeilijk te vinden insecten vast te leggen, zoals bijvoorbeeld de lentevuurspin. “Maar er zijn zoveel soorten insecten in onze tuinen waar we eigenlijk aan voorbij lopen, terwijl ze heel mooi zijn van dichtbij”, gaat Tiffany verder. “Het is een kwestie van geduld en de manier van fotograferen onder de knie te krijgen. Bij macrofotografie heb je weinig scherpte, zodat een detail eruit springt. Dat vraagt enige oefening.”

In haar eigen fotoboek deelt Tiffany de camera-instellingen die ze gebruikt. Zo wil ze anderen inspireren om zelf aan macrofotografie te doen. Ze vertelt ook over de avonturen die ze beleefde om net die ene unieke foto te maken. “Zo ben ik bijna eens opgepakt door de politie. Ik nam foto’s in de haag bij iemand en het was al redelijk laat op de avond. Ze dachten dat ik een inbreker was”, aldus Tiffany.