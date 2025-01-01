Mariaprocessie Halle blijft zeker tot 2030 bestaan
Het voortbestaan van de Mariaprocessie in Halle is verzekerd tot 2030. Dat maakt de organisatie achter de historische optocht bekend nu het meerjarenplan is goedgekeurd. Na een pauze van zes jaar werd de processie in juni voor het tweede opeenvolgende jaar georganiseerd. Volgende week begint de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers voor de optocht van volgend jaar.
De Mariaprocessie is een optocht met zo'n 600 figuranten. Centraal staat de Zwarte Madonna, een beeld dat 150 jaar geleden gekroond werd in de Basiliek van Halle. Volgende week beginnen de inschrijvingen voor vrijwilligers die in de komende processie willen meelopen. Inhoudelijk wordt het verhaal van de processie uitgebreid. Zo worden er twee nieuwe mirakels uitgebeeld en krijgt ook de bouw van de basiliek een plek.
_In mei kwam regisseur Johan Vencken nog naar onze studio om het te hebben over de Mariaprocessie en 'mei, Mariamaand'. Die aflevering herbekijk je hier. _