Mariaprocessie Halle

Mariaprocessie Halle blijft zeker tot 2030 bestaan

Het voortbestaan van de Mariaprocessie in Halle is verzekerd tot 2030. Dat maakt de organisatie achter de historische optocht bekend nu het meerjarenplan is goedgekeurd. Na een pauze van zes jaar werd de processie in juni voor het tweede opeenvolgende jaar georganiseerd. Volgende week begint de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers voor de optocht van volgend jaar.

De Mariaprocessie is een optocht met zo'n 600 figuranten. Centraal staat de Zwarte Madonna, een beeld dat 150 jaar geleden gekroond werd in de Basiliek van Halle. Volgende week beginnen de inschrijvingen voor vrijwilligers die in de komende processie willen meelopen. Inhoudelijk wordt het verhaal van de processie uitgebreid. Zo worden er twee nieuwe mirakels uitgebeeld en krijgt ook de bouw van de basiliek een plek.

_In mei kwam regisseur Johan Vencken nog naar onze studio om het te hebben over de Mariaprocessie en 'mei, Mariamaand'. Die aflevering herbekijk je hier. _

Meest bekeken

Justitie

Twee verdachten gevat na gevaarlijke achtervolging in centrum Asse

Sport

Lucas Coenen ziet kansen op wereldtitel slinken: “Ik moet leren agressiever te rijden”

maa 8 sep
Jeugd
Justitie

Stad Halle en politie wil GAS-boetes aan 14-jarigen kunnen opleggen: “Pas in laatste instantie, maar stok achter de deur is nodig”

vrij 5 sep
De Cora-vestigingen sluiten volgend jaar de deuren
Economie

Delhaize opent vestiging op Cora-site in Anderlecht: “Belangrijke mijlpaal in commerciële herontwikkeling”

maa 8 sep
De onderkant van het Viaduct van Vilvoorde
Mobiliteit
Economie
Vlaamse Rand

Binnenkijken in de werf van het Viaduct van Vilvoorde: "Eén van de meest complexe en langste bruggen van het land"

Meer nieuws uit de regio

Mobiliteit
Justitie

Politie en De Lijn controleren meer dan 600 reizigers op zwartrijden aan station in Halle

zat 6 sep
Jeugd
Justitie

Stad Halle en politie wil GAS-boetes aan 14-jarigen kunnen opleggen: “Pas in laatste instantie, maar stok achter de deur is nodig”

vrij 5 sep
Jeugd
Justitie

Beersel over discussie verlaging minimumleeftijd GAS-boetes: “Buitenspel gezet als gemeente”

vrij 5 sep
Justitie

Ook politie in de Zennevallei kan voortaan meekijken in en rond stations: “Gigantische bron van informatie”

vrij 5 sep
22 gemeenten nemen deel aan gratis boekenkaftdag Ezelsoor
Jeugd

22 gemeenten nemen deel aan gratis boekenkaftdag Ezelsoor: “Ook een moment om een hobby te ontdekken”

woe 3 sep