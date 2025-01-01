Mariaprocessie Halle blijft zeker tot 2030 bestaan

De Mariaprocessie is een optocht met zo'n 600 figuranten. Centraal staat de Zwarte Madonna, een beeld dat 150 jaar geleden gekroond werd in de Basiliek van Halle. Volgende week beginnen de inschrijvingen voor vrijwilligers die in de komende processie willen meelopen. Inhoudelijk wordt het verhaal van de processie uitgebreid. Zo worden er twee nieuwe mirakels uitgebeeld en krijgt ook de bouw van de basiliek een plek.

