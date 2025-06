Mariaprocessie op gang in Halle: "600 figuranten brengen Halse geschiedenis tot leven"

De Mariaprocessie is bijna zo oud als de stad zelf. Met Pinksteren dragen de leden van de Broederschap van O.L.V. van Halle de Zwarte Madonna uit de Sint-Martinusbasiliek en torsen het door de stad.

In de processie lopen 600 figuranten mee die scènes uit de Halse geschiedenis uitbeelden. Van de verlening van de stadsrechten door Johanna van Constantinopel in 1225, over de bedevaart van de Bourgondiërs, tot de nieuwe, hedendaagse choreografie 'Ster der Zee in nood' - de vele bedevaarders en Halse kijklustigen mogen zich in de handen wrijven. De complexe regie is dit jaar in handen van Johan Venckens.