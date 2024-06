Mariaprocessie voortaan elk jaar georganiseerd: “Ontroerend hoe Hallenaren hun erfgoed koesteren”

De voorbije 25 jaar ging de Mariaprocessie om de twee jaar georganiseerd en door corona en een gebrek aan medewerkers was het dit jaar zelfs zes jaar geleden. Maar het succes van de voorbije editie, zorgt voor een boost bij de organisatoren. “We zijn erin geslaagd om heel wat nieuwe figuranten aan te trekken. Vaak groepjes vrienden, collega's van het werk, maar ook kinderen van wie de ouders vroeger ook meeliepen. Ook in ons kostuumatelier is het enthousiasme groot. Een groepje van negen vrouwen is al volop aan het naaien en het breien. Ze maken zelfs nieuwe maliënkolders voor de ridders bij de belegering”, weet Rita Vander Kluyzen.

De organisatie heeft dan ook beslist om de Mariaprocessie elk jaar te organiseren. Ook regisseur Johan Vencken zit boordevol plannen: “Dit jaar verschijnt er nog een boek over de geschiedenis van onze Mariaprocessie en we werken aan een podcast. Ook willen we de Halse ommegang laten erkennen als Vlaams immaterieel erfgoed. Dat zou zeker moeten lukken, want de traditie bestaat al van in de 14e eeuw. Het is ontroerend om te merken hoe de Hallenaren hun erfgoed koesteren. De enthousiaste reacties motiveren ons”, zegt Vencken.

De toekomst van de Halse processie oogt dus opnieuw mooi, maar toch zijn extra medewerkers nog altijd welkom. “Voor de volgende editie op 8 juni volgend jaar zijn we alvast op zoek naar enkele creatievelingen die willen meewerken met het ontwerpen en bouwen van nieuwe wagens in onze hangar”, klinkt het. “Als je het voelt kriebelen en je bent trots op onze stad en ons erfgoed, stuur dan zeker een bericht.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de organisatie via info@mariaprocessie.be of check het inschrijvingsformulier op www.mariaprocessie.be