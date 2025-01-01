© Gemeente Meise

Meise viert 80ste verjaardag van Ann Christy: "Een icoon in de Vlaamse muziek"

Vandaag zou zangeres Ann Christy 80 geworden zijn. Gisteren heeft de gemeente Meise die verjaardag gevierd met een intiem eerbetoon.

Christiane Leenaerts, beter bekend onder haar artiestennaam Ann Christy, zou vandaag 80 geworden zijn. In 1984 is de zangeres, bekend van liedjes zoals Dag vreemde man en haar versie van De roos, op 38-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van baarmoederhalskanker. Haar as is uitgestrooid op de begraafplaats van Meise. In 2021 reikt Meise het ereburgerschap uit aan de zangeres.

Gisteren hebben familie en vrienden stilgestaan bij het leven en de carrière van Ann Christy. Francis Blommaert en Christel Seghers hebben enkele nummers uit Christy's repertoire gebracht in aanwezigheid van tekstschrijver Mary Boduin en schepen van Cultuur Ella De Neve. "Ann Christy is een icoon in de Vlaamse muziek", zegt De Neve. "Haar nalatenschap leeft voort in ons cultureel erfgoed."

Ook het grote publiek kan Ann Christy's leven herdenken. In GC de Muze speelt op 11 en 12 oktober de musical Ik leef voor jou van Iskariot. Daphne Wellens, Jo Hens, Lotte Stevens en Milou van Mieghem brengen een eerbetoon aan Christy's repertoire en levensverhaal. Voor beide voorstellingen zijn nog tickets verkrijgbaar.

