Merchtemse Steltenlopers voor vijfde keer naar Vietnam: “Optreden voor miljoenen kijkers”

De Merchtemse Steltenlopers mogen als enige Belgische groep naar het festival in Vietnam. Begin juni stappen ze op het vliegtuig richting Hue. “In totaal nemen een twintigtal landen deel aan het festival”, zegt voorzitter Roger Daelemans. “We treden op tijdens de indrukwekkende openingsceremonie. Die wordt rechtstreeks uitgezonden op de Vietnamese Televisie. Nadien volgen nog een drietal optredens tijdens de stratenparades.”

Op 20 mei oefenen de Steltenlopers een laatste keer, want daarna moet hun materiaal met een cargovlucht richting Vietnam. Warmlopen doen ze dit weekend al tijdens de Kattenstoet in Ieper. “Het wordt een formatie van 75 steltenlopers, blokkenlopers en muzikanten”, gaat Daelemans verder. “De Vietnamese televisie stuurt een ploeg om ons te volgen en om een aankondigende reportage te maken voor ons optreden in Vietnam.”

Er zal volgens de voorzitter ook tijd zijn voor ontspanning in Vietnam. “Zo zijn er diverse uitstappen gepland”, zegt Daelemans. “Wij gaan ook jeugdige Vietnamezen leren op stelten lopen in overstromingsgebied. Vietnam heeft immers dikwijls te kampen met overstromingen. Misschien kunnen ze leren lopen op stelten en die zelf maken in bamboe, want je kan op stelten door diep water waden.”