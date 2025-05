Mooi weer voor vijfde editie Allemaal Warm Rockt

Allemaal Warm Rockt laat jong én oud de dansbenen losgooien tijdens het festival. Eén van de vaste ingrediënten van het festival is dan ook het optreden van Helicon uit Ternat. Na hun showcase manen ze iedereen aan om deel te nemen aan hun initiaties line-dance. Gisteren trad heel wat muzikaal talent van eigen podium op.

Vandaag zijn kinderen de baas in een heuse kinderdisco. Daarna gaat het podium naar Impact, DNSBR, Frituur Paula en DJ Thrills. Allemaal Warm Rockt staat erop een gratis festival te blijven, om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Voor organisator Hans Jünger is het de laatste editie, maar de opvolging is verzekerd, bleek eerder deze week. Gil Nevens neemt de fakkel over.