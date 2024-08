Museum voor de Oudere Technieken opnieuw erkend als museum: “Beloning voor het harde werk”

Het Museum voor de Oudere Technieken, kortweg MOT, uit Grimbergen is door de Vlaamse regering opnieuw erkend als museum. Hierdoor worden de subsidies de komende vier jaar opgetrokken van 150.000 tot 335.000 euro per jaar en komt het in het lijstje met andere grotere musea in Vlaanderen te staan. “Een beloning voor het harde werk”, klinkt het.