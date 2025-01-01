Musical over het leven van Ann Christy binnenkort ook in onze regio te zien

Ann Christy is bekend van hits zoals Dag Vreemde Man, De Roos en Ik Leef Voor Jou. Maar ze was ook de liefhebbende mama van zoon Benjamin. Voor actrice Daphe Wellens die in de musical de rol van Ann Christy op zich neemt, zijn het grote schoenen om te vullen, maar ze twijfelde geen seconde. "Ik was meteen enthousiast, maar heb toch ook onmiddellijk een zangcoach gebeld om mij te helpen, want Ann Christy was een ongelooflijke zangeres."

In de musical speelt Jo Hens de rol van Anns echtgenoot Marc, en dat is een geschenk voor een acteur. "We vertellen een pittig verhaal met de vele facetten van Ann Christy's leven: het gebrek aan succes, haar ziekte, maar ook de vrolijke vrouw die ze was. Het is plezant om je daar als acteur in vast te bijten," zegt hij.

Wemmelaar Hugo Sigal was een goede vriend van Ann Christy. Hij was aanwezig op de première van de musical en herinnert zich dat Ann Christy ondanks haar successen ook zwarte sneeuw zag. "Wij hebben ooit een benefiet voor haar georganiseerd, en hebben daar heel veel geld bijeen gehaald, omdat we wisten dat Anneke het heel moeilijk had."

Ik leef voor jou loopt nog tot en met 5 oktober in het Fakkeltheater en gaat daarna op tournee in Vlaanderen, ook in onze regio is de voorstelling te zien. Op 10 oktober trekt de musical naar in De Meent in Alsemberg, op 11 en 12 oktober naar de Muze in Meise, de woonplaats van Ann Christy. Op 22 november volgt nog het cultureel centrum in Asse.