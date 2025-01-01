Actrice Daphne Wellens in de rol van Ann Christy

Musical over het leven van Ann Christy binnenkort ook in onze regio te zien

In het Fakkeltheater in Antwerpen is afgelopen weekend de musical "Ik leef voor jou" in première gegaan. Die is gebaseerd op het levensverhaal van Ann Christy. De zangeres uit Meise zou deze maand tachtig worden, maar overleed in 1984 aan baarmoederhalskanker. Ze was pas 38. De musical is een verhaal over moed, doorzettingsvermogen en onvoorwaardelijke liefde voor haar zoon Benjamin. In de musical wordt Benjamin afwisselend vertolkt door Victor Kryeziu uit Pajottegem. De uit Vilvoorde afkomstige Daphne Wellens kruipt in de huid van Ann Christy.

Ann Christy is bekend van hits zoals Dag Vreemde Man, De Roos en Ik Leef Voor Jou. Maar ze was ook de liefhebbende mama van zoon Benjamin. Voor actrice Daphe Wellens die in de musical de rol van Ann Christy op zich neemt, zijn het grote schoenen om te vullen, maar ze twijfelde geen seconde. "Ik was meteen enthousiast, maar heb toch ook onmiddellijk een zangcoach gebeld om mij te helpen, want Ann Christy was een ongelooflijke zangeres."

In de musical speelt Jo Hens de rol van Anns echtgenoot Marc, en dat is een geschenk voor een acteur. "We vertellen een pittig verhaal met de vele facetten van Ann Christy's leven: het gebrek aan succes, haar ziekte, maar ook de vrolijke vrouw die ze was. Het is plezant om je daar als acteur in vast te bijten," zegt hij.

Wemmelaar Hugo Sigal was een goede vriend van Ann Christy. Hij was aanwezig op de première van de musical en herinnert zich dat Ann Christy ondanks haar successen ook zwarte sneeuw zag. "Wij hebben ooit een benefiet voor haar georganiseerd, en hebben daar heel veel geld bijeen gehaald, omdat we wisten dat Anneke het heel moeilijk had."

Ik leef voor jou loopt nog tot en met 5 oktober in het Fakkeltheater en gaat daarna op tournee in Vlaanderen, ook in onze regio is de voorstelling te zien. Op 10 oktober trekt de musical naar in De Meent in Alsemberg, op 11 en 12 oktober naar de Muze in Meise, de woonplaats van Ann Christy. Op 22 november volgt nog het cultureel centrum in Asse.

Speeldata 'Ik leef voor jou'

