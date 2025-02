Opwijk viert carnaval voor de tweede keer met Prins Ben

Ben Rubbens (40) is voor de tweede keer verkozen tot Prins Carnaval van Opwijk. Hij slaagde in beide opgelegde proeven, bracht een geslaagde verkiezingsshow en wist meer dan voldoende publieksstemmen te behalen om de Prinsentitel voor de tweede keer in de wacht te slepen. Ben was de enige kandidaat dit jaar en volgt uittredend Prinses Aafke op. Hij zal op vrijdag 11 april symbolisch de macht overnemen en het 25ste carnavalweekend van Opwijk in goede banen leiden.