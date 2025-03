Prins Snor zwaait de scepter over Vilvoorde: "Ik hoop dat ik een inspiratiebron ben voor de jeugd"

Zesentwintig carnavalsgroepen trokken gisterenavond de Vilvoordse straten op. Slechts enkele daarvan komen uit de stad zelf. "Ja, ja. Het is zo. We kunnen er niet aan doen", zegt Prins Snor. "Mensen sterven spijtig genoeg, die groepen verdwijnen. Mensen haken af omdat ze te oud worden. Ook financieel wordt het voor velen moeilijker."

Om de Vilvoordse groepen aan te vullen, huurt de stad praalwagens. "We hebben mensen uit de ruime omgeving: uit Zaventem, zelfs uit Antwerpen, Mortstel.. Een beetje van overal", zegt schepen van Feestelijkheden Katrien Vaes. Afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de wagen kost dat 1.000 à 1.500 euro."

Toch is dat geen verloren geld, vindt burgemeester Jo De Ro. "Als je het vergelijkt met heel veel projecten die we doen, bijvoorbeeld voor schoolse achterstand, om mensen te ondersteunen bij het leren van Nederlands, dan is dit maar een fractie", zegt De Ro. "Een stad moet leven. Een stad is niet alleen infrastructuur, stenen en gebouwen, maar ook mensen. En mensen willen ook feesten. Als een stad dat een duwtje kan geven, doen we dat met veel plezier."