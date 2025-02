Regiogenoten vallen in de prijzen op de Jamies

De award voor beste vlog ging OG Stien Edlund. Het internetfenomeen uit Melsbroek is al jaren één van ‘s lands bekendste vloggers. Average Rob uit Overijse viel ook in de prijzen. De videoclip van ‘On Met La Patat’ werd door het publiek verkozen als Epic Jamie voor beste video van het jaar. Voormalig winnares van The Voice Louise Goedefroy uit Affligem wint dan weer de rising star award voor het beste opkomende talent. “Een hele belangrijke categorie, want aankomend talent zorgt ervoor dat de online content in Vlaanderen blijft groeien en nieuwe thema’s in de kijker worden gezet”, aldus juryvoorzitter Vincent Schroeven.

Ook Bart Bodin uit Ternat krijgt een award. Bart richtte twee jaar geleden een Youtube-kanaal op waarop hij dagelijks trainingen deelt. Het voorbije jaar werden die één miljoen trainingen keer bekeken. Bodin kreeg de Good Vibes Jamie, waarbij een content creatie wordt geëerd voor zijn maatschappelijke impact.