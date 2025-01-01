Startsein voor Maand van de Lambiek in Gooik: "Wilde gisten uit de lucht"

Morgen wordt de Maand van de Lambiek afgetrapt. In één van de jongste Pajotse brouwerijen, Sako, valt tussen 14.00 en 19.00 uur heel wat te beleven.

"We presenteren een indrukwekkende verzameling lambiek van verschillende producenten uit het Pajottenland en de Zennevallei", klinkt het bij het Geuzegenootschap. Onder andere Angerik, Boon, de Cam, Den Herberg, Girardin, Kestemont, Lambiek Fabriek, Oud Beersel, Sako en Timmermans zijn aanwezig. "Bierliefhebbers krijgen nergens anders de kans om zoveel verschillende lambieken naast elkaar te ontdekken."

Lambiek is een typisch streekproduct, gebrouwen met slechts vier ingrediënten: water, gemoute gerst, tarwe en overjaarse hop. "Het unieke karakter ontstaat door de spontane gisting met wilde gisten uit de lucht. Nadien rijpt het bier maanden, soms zelfs jarenlang, in houten vaten", zegt het Geuzegenootschap.