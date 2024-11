Ternatse geboortefotografe wint zilver op Australische fotocompetitie: "De Champions League voor geboortefotografen"

"Het eerste kindje dat ik fotografeerde is intussen 7 jaar oud," zegt Kathleen. Destijds studeerde ze pas af als fotografe aan CVO Brussel. Voor haar eindwerk wilde ze een droom waarmaken, een bevalling bijwonen en vastleggen. Ze legde enkele geboortes vast. De geboortefotografie liethaar niet meer los. "Ik voelde me onmiddellijk heel erg thuis in het verloskwartier."

"Bij de eerste bevallingen was ik ook vooral als fotograaf aanwezig," zegt Kathleen, "maar ouders vertelden me achteraf heel vaak hoeveel rust ik in de kamer bracht. Het is niet altijd de makkelijkste job. Het valt al eens voor dat ik tot 24u aan een stuk bij een bevalling ben. Maar het geeft zoveel voldoening en ik kan zulke waardevolle beelden aan de ouders geven, dat ik het niet meer kan missen."

Kathleen zag ondertussen al zestig kinderen geboren worden. Ze is telkens bij een heel bijzonder en intiem moment. "Ik denk oprecht dat dit het grootste verschil is met eender welke andere vorm van fotografie," zegt de fotografe, "Ik ben echt bij hét belangrijkste moment in het leven van ouders, en dat vergeet je zelf ook niet. Tijdens een bevalling probeer ik dat ook altijd heel goed te beseffen: "je ziet hier nu echt een kind geboren worden". Dat blijft zo bijzonder. Maar de emoties komen vaak wel pas achteraf, als ik de foto's aan het bewerken ben."

Kathleen heeft als doel om bevallingen van clichés en taboes te ontdoen, "Als we ons geboortes voorstellen, denken we aan paniekerige momenten of schreeuwende vrouwen uit series of films," zegt ze, "Hoe bevallingen er echt uitzien, staat vaak mijlenver van het beeld dat we in series en films te zien krijgen. Dat kunnen tonen, vind ik echt belangrijk voor de vrouwen en meisjes die in de toekomst gaan bevallen."

Wie de foto's van Kathleen wil bewonderen kan terecht op haar website . "Sinds enkele weken hangen er foto's van me op de materniteit van OLV Asse, dus daar zijn ze vanaf nu te bewonderen."