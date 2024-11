Van dwergschnauzer tot Arabisch volbloed: dierenzegening op Sint-Hubertusviering in Hoeilaart

In oktober en november vind je overal in Vlaanderen Sint-Hubertusvieringen. Zo'n viering is de traditionele aftrap van het jachtseizoen. Ruiters vragen aan de priester om hun paard te zegenen.

In Hoeilaart organiseren Royal Hippo Village, Le Cercle Royal en lokaal bestuur Hoeilaart voor de derde keer een Sint-Hubertusviering op een weide aan het kruispunt van Brusselsesteenweg met de Jan Lindtsstraat.

Behalve ruiters kwamen ook heel wat baasjes met hun hond opdagen. Van dwergschnauzers, over kleine münsterlanders tot Arabische volbloedpaarden, alle dieren werden met wijwater gezegend.