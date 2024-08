Veel én bekend volk in Gooik voor 34ste Pareltjesworp

Een pak volk verzamelt om kwart over drie aan het gemeentehuis in Gooik. Ze kijken uit naar dé traditie in de gemeente: de Pareltjesworp.

"Eerst hadden we de Hamertjesworp, want het symbool van ons wapenschild is een hamer. We strooiden dan zandkoekjes met honing. Maar na verloop van tijd is het dat veranderd in chocolade parels die we gooien. Want Gooik noemt zich ook de Parel van het Pajottenland, vandaar," licht burgemeester Gunther Dewilde toe.

Er wordt gestrooid met maar liefst 3000 parels. De kinderen mogen ook grabbelen. Speciaal voor hen zijn de acteurs van de jongerenreeks Nachtwacht afgezakt naar Gooik. En Peter Van Laet, de zanger van popgroep Mama's Jasje mag vanuit de hoogtewerker chocolade in het rond strooien. "Het is een eer. Ik ben van de streek afkomstig. Ik ben in Halle opgegroeid. Ik heb goeie vrienden in Gooik wonen en blijkbaar hebben we hier in 1999 gespeeld op de hamertjesworp toen nog. Toen heb ik niet mogen gooien, nu wel. Het is een eer", vertelt hij ons.

Er wordt gretig gegrabbeld naar de chocolade, want in één snoepje zit een gouden hamertje ter waarden van 500 euro. Een tienermeisje uit Pepingen was de gelukkige vindster van het juweeltje.