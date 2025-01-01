Amerikaans Theater

Vlaanderen heeft erfpacht Amerikaans Theater op zak: "Culturele en gemeenschapsvormende plek van maken"

De Vlaamse regering neemt de komende 99 jaar het Amerikaans Theater op de grens van Laken met Strombeek-Bever in erfpacht. Voor een symbolische euro per jaar wil Vlaanderen de plek nieuw leven inblazen en er een culturele ontmoetingsplek van maken. Een architectenbureau onderzoekt wat de mogelijkheden zijn. Het Amerikaans Theater was in 1958 samen met het Atomium één van de blikvangers van de wereldtentoonstelling. Later nam de VRT het gebouw in gebruik, maar na de verhuizing in 2012 gebeurde er nog maar weinig in het gebouw.

Na de overdracht van het gebouw van de federale Regie der Gebouwen neemt de Vlaamse overheid het Amerikaans Theater nu in erfpacht van de Stad Brussel. Het is de bedoeling om de site te laten uitgroeien tot een nieuwe Vlaamse culturele pool met ruimte voor cultuur, innovatie en gemeenschapsvormende activiteiten.

Vlaams minister bevoegd voor Brussel Cieltje Van Achter kijkt alvast uit naar de plannen: “Het Amerikaans Theater is een verborgen parel in Brussel die een nieuw leven verdient. Door samen werk te maken van deze erfpachtovereenkomst is een volgende stap gezet voor een bruisende Vlaamse culturele pool in het hart van onze hoofdstad. Hier willen we cultuur laten bloeien, mensen samenbrengen en innovatie alle kansen geven.”

De site van het Amerikaans Theater met op de achtergrond het Atomium

Meest bekeken

RealDev Vilvoorde speelt dit seizoen op het hoogste fustalniveau in ons land
Sport

Eerste thuismatch RealDev Vilvoorde op hoogste niveau is meteen een voltreffer

Opening Oyenbrugpark door gemeentebestuur Grimbergen en VLM
Groen

Grimbergen huldigt Oyenbrugpark in: combinatie van biodiversiteit, water, erfgoed en zachte recreatie

Op de Verbindingsweg naast de A12 in Meise is een boom omgewaaid
Samenleving
Mobiliteit

Brandweer moet wegen vrijmaken voor omgevallen bomen: "Ladderlift aan zijweg A12"

Wambeek-Ternat haalt eerste overwinning binnen
Sport

Wambeek-Ternat haalt eerste overwinning binnen: "Blij want hoe langer de overwinning uitblijft hoe groter de druk"

Jeugd
Onderwijs
Sport

800 leerlingen van Sint-Donatus in Merchtem bedwingen hindernissen: “Veel leuker dan een gewone veldloop”

vrij 12 sep

Meer nieuws uit de regio

Het Brussels Volkstejoêter bestaat 25 jaar
Cultuur
Vlaamse Rand

25 jaar Brussels Volkstejoêter: "Veel meer dan theater"

don 11 sep
Cultuur
Samenleving
Politiek
Sport

De Gordel lokt 31.000 mensen naar de Vlaamse Rand: "Nog nooit was De Gordel zo veelzijdig"

zon 7 sep
Politiek
Sport

Liveblog: De Gordel trekt door onze regio

zon 7 sep
Politiek
Samenleving

Vlaamse Volksbeweging voert actie tijdens de Gordel: “Hou de Vlaamse Rand Vlaams”

zon 7 sep
Jeroen Bergers
Politiek
Samenleving

N-VA legt afschaffing faciliteitengemeenten op tafel: “Reliek uit het verleden”

zon 7 sep