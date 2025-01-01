Vlaanderen heeft erfpacht Amerikaans Theater op zak: "Culturele en gemeenschapsvormende plek van maken"

Na de overdracht van het gebouw van de federale Regie der Gebouwen neemt de Vlaamse overheid het Amerikaans Theater nu in erfpacht van de Stad Brussel. Het is de bedoeling om de site te laten uitgroeien tot een nieuwe Vlaamse culturele pool met ruimte voor cultuur, innovatie en gemeenschapsvormende activiteiten.

Vlaams minister bevoegd voor Brussel Cieltje Van Achter kijkt alvast uit naar de plannen: “Het Amerikaans Theater is een verborgen parel in Brussel die een nieuw leven verdient. Door samen werk te maken van deze erfpachtovereenkomst is een volgende stap gezet voor een bruisende Vlaamse culturele pool in het hart van onze hoofdstad. Hier willen we cultuur laten bloeien, mensen samenbrengen en innovatie alle kansen geven.”