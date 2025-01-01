Vlaanderen heeft erfpacht Amerikaans Theater op zak: "Culturele en gemeenschapsvormende plek van maken"
De Vlaamse regering neemt de komende 99 jaar het Amerikaans Theater op de grens van Laken met Strombeek-Bever in erfpacht. Voor een symbolische euro per jaar wil Vlaanderen de plek nieuw leven inblazen en er een culturele ontmoetingsplek van maken. Een architectenbureau onderzoekt wat de mogelijkheden zijn. Het Amerikaans Theater was in 1958 samen met het Atomium één van de blikvangers van de wereldtentoonstelling. Later nam de VRT het gebouw in gebruik, maar na de verhuizing in 2012 gebeurde er nog maar weinig in het gebouw.
Na de overdracht van het gebouw van de federale Regie der Gebouwen neemt de Vlaamse overheid het Amerikaans Theater nu in erfpacht van de Stad Brussel. Het is de bedoeling om de site te laten uitgroeien tot een nieuwe Vlaamse culturele pool met ruimte voor cultuur, innovatie en gemeenschapsvormende activiteiten.
Vlaams minister bevoegd voor Brussel Cieltje Van Achter kijkt alvast uit naar de plannen: “Het Amerikaans Theater is een verborgen parel in Brussel die een nieuw leven verdient. Door samen werk te maken van deze erfpachtovereenkomst is een volgende stap gezet voor een bruisende Vlaamse culturele pool in het hart van onze hoofdstad. Hier willen we cultuur laten bloeien, mensen samenbrengen en innovatie alle kansen geven.”