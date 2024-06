Vliegtuigloods in Grimbergen in oude glorie hersteld: “Uniek in België”

In 1939 legt Defensie een vliegveld aan in Grimbergen. Het is de Duitse bezetter die het reservevliegveld tijdens de Tweede Wereldoorlog verder uitbouwt met tientallen constructies. De belangrijkste realisatie komt er echter na de oorlog, met de bouw van twee betonnen vliegtuigloodsen. “De unieke paddenstoelconstructie, waarop architect Hardy een patent nam, werd voor het eerst toegepast op de vliegtuigloodsen in Grimbergen”, klinkt het. “Ze herbergen, per stuk, 25 vliegtuigen. De overlevering getuigt dat dit luchtvaartpatrimonium voor een groot stuk eigenhandig werd gezet door arbeiders uit de regio, in totaal zo’n 80 tot 100 mensen.”

In 2007 zijn de loodsen erkend als beschermd monument. Na enkele jaren renoveren is de eerste loods in oude glorie hersteld. “Onder meer de stalen poorten, dakranden en centrale daklichten zijn onder handen genomen. Er werden enkele betonherstellingen uitgevoerd en de kalibreerschijf die dient om kompassen te ijken, ook erkend onroerend erfgoed, werd opgelapt”, zegt schepen van Gebouwen Kirsten Hoefs. “De renovatie gebeurde in vier fases, zodat enkel de vliegtuigen uit de sectie waarin gewerkt werd, tijdelijk moesten verhuizen.”

De renovatie kostte zo’n 2 miljoen euro. “Het effectieve gebruik van de loodsen werd daarbij steeds voor ogen gehouden, ook al was dat niet altijd gemakkelijk omwille van het unieke karakter”, zegt Karlijne Van Bree, schepen van Erfgoed. “In 2025 is het thema van Open Monumentendag ‘architectuur’ en dus kan de gemeente Grimbergen geen mooier bouwwerk in de kijker zetten dan onze ronde vliegtuigloodsen.”

De zesjarige Liv, die vlakbij de loods woont en vorig jaar een vlucht won boven Grimbergen, mocht samen met een delegatie van het gemeentebestuur het lintje van de gerenoveerde vliegtuigloods doorknippen.