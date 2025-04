Volkstoeloop tijdens Record Store Day in Halse platenwinkel: “Exclusiviteit verkoopt”

Het is een wereldwijde hype, vinylplaten zijn weer helemaal in. Vooral gekleurde, zeldzame versies van platen doen het goed. Maar hoe komt dat nu? “Heel veel van ons hebben de platencollectie van onze ouders gezien en dan zijn wij ook weer in de hobby geraakt”, klinkt het bij Kjell Berghmans. “Het is zeker en vast nostalgie, maar men zegt ook dat een warmer geluid is”, zegt Gert Bulté. “Vinyl heeft mijn voorkeur. Ik zet veel liever een plaat op en bekijk veel liever de hoes en de teksten die erbij gaan, dan gewoon een cd'tje uit het doosje te halen en in de speler te schuiven.”

Het is al de zeventiende editie van Record Store Day. Uitbater van My Generation in Halle Steven De Cort is intussen al gewend aan de rush die het event met zich meebrengt. “Exclusiviteit verkoopt. Of de producenten er daarom met opzet zo weinig platen persen? Dat zou kunnen. Ik heb ze ook niet allemaal gekregen vandaag”, zegt Steven. “Dat geldt voor elke platenwinkel. Er zijn platenwinkels die er nog erger aan toe zijn, die van bepaalde titels niks gekregen hebben, wij toch een aantal.”

Zelfs Otto-Jan Ham, afkomstig uit Halle, brengt met z'n band Hairbaby een plaat uit. Hij hoopt dat de vinyl-revival nog lang mag duren. “Het zegt ook wel veel dat mensen nog altijd anders muziek consumeren dan wat we een beetje opgedrongen krijgen: heel snel en korte versies en versnelde versies. Een plaat staat je dat niet toe. Da's gewoon kant A, kant B. Dat is een heel pure vorm. Heel fysiek en tactiel en ik heb dat graag”, besluit Otto-Jan Ham.