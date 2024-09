Wandelende vrouw verdwijnt uit Beerselse straatbeeld: "Ze was één van ons geworden"

Als je vaak in Beersel komt, heb je haar waarschijnlijk wel gezien: de wandelende vrouw die de afgelopen maanden dé eyecatcher was van het Herman Teirlinckplein. Ze moest aandacht trekken voor de tentoonstelling 'De Stilte van de Gedachte', die tot 27 april liep. "In het begin was het even wennen, maar ze is een deel van het dorp geworden", zegt Mijntje Lukoff van LKFF Art Projects. "Heel veel mensen stopten om een selfie of foto met haar te nemen."

Ook voor galeriehouder Mijntje Lukoff is het afscheid nemen. "Het was een fantastisch beeld dat ook echt heeft meegeleefd met de gemeente", zegt Lukoff. "Tijdens de olympische spelen hebben mensen haar in de Belgische kleuren geschminkt. Gelukkig ging dat makkelijk weg achteraf. Ik zie haar met spijt weggaan.”