Wandelingen aan de hand van gedichten dompelen de regio onder in poëzie: “Mijmeren over lijfelijkheid”

Het thema van de Poëzieweek is Lijfelijkheid. Lijfelijkheid gaat onder meer over je thuis voelen in je lichaam (of niet) en over de zoektocht naar identiteit. In gedichten verkennen dichters bijvoorbeeld de kwetsbaarheid en de kracht van het lichaam.

PoëzieParKoer in Beersel

Wil je poëzie op een bijzonder manier beleven dan kan je in Beersel wandelen langs het PoëzieParKoer. Het is voor de 5de keer dat de gemeente de poëtische wandeling organiseert. Dit keer is het parcours van zo’n 6 kilometer uitgestippeld in de Beerselse deelgemeente Lot. De cultuurdienst, de bibliotheek en Visit Beersel werkten ervoor samen met de Gemeentelijke Basisschool van Lot.

Vooraf kropen dichters in hun pen en lieten ze hun muzen de vrije loop. Uit alle inzendingen werden de mooiste en meest ontroerende gedichten beloond met een plekje langs het PoëzieParKoer. Via de wandeling ontdek je bijzondere plekjes in Lot, maar dus ook gedichten. Starten doe je aan GBS Lot. Je kan de gedichten nog ontdekken tot het einde van de paasvakantie. Elke wandelaar mag één gedicht als favoriet aanwijzen en maakt kans op een mooie prijs. Op zondag 4 mei worden de prijzen uitgedeeld.