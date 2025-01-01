Week van de Friet in Beerselse frituur Smulplezier: "Elke dag een frietje"

Jacy bakt ze zelden te bruin. Hoewel hij een nog frisse frietondernemer is, heeft hij al heel wat ervaring achter de friteuses van Smulplezier in Beersel. "Ik heb zelf 8 jaar als student in de frituur gewerkt en dat schept wel een beetje een band", zegt Jacy. Zo is zijn passie gegroeid.

Zijn passie voor het frieten bakken is intussen zo sterk gegroeid dat Jacy een tweede vestiging heeft geopend. "'t Is een vrij drukke job", geeft Develer toe. "Het is echt ondernemen en er komt veel meer bij kijken dan alleen frietjes bakken. Achter de schermen moet heel veel gebeuren qua personeel, boekhouding en logistiek"

Alle rompeslomp die bij het ondernemen komt kijken doen niets af aan Jacy's liefde voor de friet. "De verleiding is groot en eigenlijk is het ook zo dat ik elke dag een frietje eet", zegt Jacy. "Dat is geen volledig pakje, maar wel elke dag een paar."