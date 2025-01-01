Week van de Friet in Beerselse frituur Smulplezier: "Elke dag een frietje"

Het is Week van de Friet en daarom trekken we naar Beersel, waar jonge frietondernemer Jacy Develer twee frituren uitbaat.

Jacy bakt ze zelden te bruin. Hoewel hij een nog frisse frietondernemer is, heeft hij al heel wat ervaring achter de friteuses van Smulplezier in Beersel. "Ik heb zelf 8 jaar als student in de frituur gewerkt en dat schept wel een beetje een band", zegt Jacy. Zo is zijn passie gegroeid.

Zijn passie voor het frieten bakken is intussen zo sterk gegroeid dat Jacy een tweede vestiging heeft geopend. "'t Is een vrij drukke job", geeft Develer toe. "Het is echt ondernemen en er komt veel meer bij kijken dan alleen frietjes bakken. Achter de schermen moet heel veel gebeuren qua personeel, boekhouding en logistiek"

Alle rompeslomp die bij het ondernemen komt kijken doen niets af aan Jacy's liefde voor de friet. "De verleiding is groot en eigenlijk is het ook zo dat ik elke dag een frietje eet", zegt Jacy. "Dat is geen volledig pakje, maar wel elke dag een paar."

Meest bekeken

Justitie

Rechtbank volgt AZ Sint-Maria: urologen blijven ontslagen

Mobiliteit
Vlaamse Rand

Snelheidsmetingen op 110 locaties in Sint-Pieters-Leeuw: "Inwoners echt begaan met verkeersveiligheid"

woe 12 nov
Jeugd

Kinderdagverblijven in Meise heropenen: "Gemeente voorziet ook budget voor extra plaatsen"

Cultuur
Samenleving

Jaarmarkt in Sint-Pieters-Leeuw: “Met 250 kramen is er voor elk wat wils”

din 11 nov
Justitie
Samenleving
Vlaamse Rand

Ryon niet blij met vertrekcentrum: "Een heel hoge werkdruk bij onze politiediensten"

don 13 nov

Meer nieuws uit de regio

Kimeli genomineerd voor Vlaams Sportjuweel
Sport

Kimeli genomineerd voor Vlaams Sportjuweel

woe 5 nov
Bende Van Nijvel
Justitie

Kamerlid Vanrobaeys (Vooruit): "Tijd voor wetenschappelijk onderzoek rond dossier Bende van Nijvel"

maa 3 nov
Wonen in eigen streek
Wonen

Beersel geeft Woonpunt Zennevallei en Vlabinvest voorkooprecht: “Sociaal woonbeleid versterken”

vrij 31 okt
E-steps die in beslag genomen zijn door de politiezone Zennevallei
Samenleving
Mobiliteit

Focus op handhaving e-steps zone Zennevallei levert resulstaat

don 30 okt
Samenleving

Kathleen krijgt van werkgever bpost 3.000 euro voor kansarmen in Jamaica: “Hartverwarmend gevoel”

din 28 okt