Weerdse Bierfeesten maakt volledige affiche bekend: “Wacht best niet te lang voor tickets”

Op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 mei vieren de Weerdse Bierfeesten hun 40ste verjaardag. Op de familiedag staan Eigen Kweek en DJ Marc with a C geprogrammeerd. De laatste nieuwe naam die het festival aankondigt op vrijdag is Ricky Dick Soundsystem. “Dat DJ-duo zal met een mix van house tot disco en van funk tot rock 'n roll onze vernieuwde Outdoor DJ Stage openen”, zegt Stijn Bauters.

Eerden maakten de Weerdse Bierfeesten al bekend dat ook Goe Vur in den Otto en Jan Vervloet zullen draaien. Ook de namen van onder meer Daan, Customs, Compact Disk Dummies, Omdat Het Kan & Average Rob en Meau bekend. “Alle waves van de online ticketverkoop zijn reeds uitverkocht, maar gewone tickets voor vrijdag en zaterdag zijn nog steeds beschikbaar. Wie niet voor het bordje ‘sold out’ wil staan aan de inkom, zoals in de afgelopen jaren, wacht best niet te lang”, besluit Bauters.