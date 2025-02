'Wij 2025' toert langs culturele centra in de regio: “Muzikaal verhaal door Vlamingen en anderstaligen”

Lennaert Maes en Andries Boone maken al 15 jaar voorstellingen voor wie Nederlands leert. In de voorstelling ‘Wij 2025’ werken zij samen met drie topmuzikanten: Zouratié Koné uit Burkina Faso, Nathalie Ballestas uit Colombia, en Jamal Moussaid uit Marokko. “Deze nieuwkomers waren in hun geboorteland al professioneel actief als muzikant en brengen hun muzikale invloeden mee naar het podium van Wij”, zegt Lennaert. “Liedjes van bij ons krijgen een exotische invulling en liedjes van bij hen krijgen een Nederlandstalige versie. Zo maken Wij samen muziek, met het Nederlands als voertaal, maar met muziek uit de hele wereld.”

Vanavond staat ‘Wij 2025’ op de planken van GC De Zandloper in Wemmel. De komende weken doen ze ook nog GC De Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode, CC De Factorij in Zaventem, CC Het Bolwerk in Vilvoorde en GC De Kam in Wezembeek-Oppem aan. “Alle teksten worden geprojecteerd tijdens de voorstelling en rond drie van de songs uit deze productie kan in de klas worden gewerkt met de lesmap”, zegt Lennaert. “Wij 2025 is een straf muzikaal verhaal door Vlamingen én anderstaligen die Nederlands leerden, gemaakt voor wie Nederlands leert, maar net zo goed boeiend voor de Vlaamse theaterbezoeker.”