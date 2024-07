In woonzorgcentrum Het Zonnig Huis in Halle hangt er sinds vrijdag een kunsttentoonstelling van Willy Debroyer. De amateur-fotograaf en bekende Lembeeknaar reisde met zijn fototoestel de wereld rond en maakte ondermeer fotoreeksen in Zuid-Afrika en Frankrijk. In zijn tentoonstelling komen twee van zijn passies samen: wijn en fotografie.