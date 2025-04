Witte Donderdag uitgelegd: "Het Laatste Avondmaal gedenken"

"Witte donderdag is eigenlijk de dag waarop christenen in heel de wereld het laatste avondmaal van Jezus gedenken", zegt Timmermans. "En daarmee ook de instelling van de eucharistie. Omdat Jezus op dat laatste avondmaal aan zijn leerlingen brood gegeven heeft en gezegd heeft: ‘dit is mijn lichaam, voor u gebroken, heeft een beker wijn gegeven, gezegd dit is mijn bloed, bloed van het nieuwe verbond en ook bij gezegd blijf dit doen om mij te gedenken' en dat is wat christenen zo op de dag van vandaag in heel de wereld doen."

De viering vanavond is toch iets specialer als de normale viering. "Het is eigenlijk een gewone eucharistieviering", zegt Timmermans. "Maar na de homilie, na de preek van de priester, zullen we de voeten wassen. Daarvoor nodigen we altijd de vormelingen uit."

De naam Witte Donderdag verwijst naar de kleur van de liturgische gewaden. Na het paars van de vastentijd, brengt het wit vandaag vreugde in de kerk.