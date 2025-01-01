ZenneKant stelt kantkloswerken tentoon: "Kan heel modern zijn"

Iedereen kent Brugse kant, maar ook in Halle zijn er heel wat mensen mee bezig. ZenneKant brengt al bijna twintig jaar kantklosliefhebbers samen.

Het relatief eenvoudige spel van 'kruisen' en 'wringen' dat kantklossen is, levert bij ZenneKant een reeks moderne werken op. "Dit jaar namen we het thema van 800 jaar Halle op de korrel en hebben we iedereen laten kiezen naar hun plekje van Halle dat ze het leukst vinden", zegt voorzitter van ZenneKant Ulrike Dehaeseleer. "We hebben mensen die inspiratie haalden uit het Hallerbos, de hyacinten en ook de basiliek komt verschillende keren terug."

Met de tentoonstelling hoopt ZenneKant de eeuwenoude ambacht van het stoffige imago af te helpen. "Ik denk dat kant een verhaal is van de allerrijksten en de allerarmsten. De allerrijksten pronkten met de kantstukken, maar het waren de allerarmsten die amper een boterham verdienden met kant te maken, van 's morgens tot 's avonds", zegt Dehaeseleer.

De tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 28 september. Meer informatie vind je via deze link.