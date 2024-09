Streekproducten en toerisme gaan hand in hand in hotel Hallensis: “Wat we kunnen, kopen we lokaal”

Na drie jaar verbouwen opent Hotel Hallensis eindelijk zijn deuren. Een hotel openen was al een tijdje de droom van Johnny, die in 1995 het streekproductencentrum opende. “Toerisme heeft mij altijd zeer nauw aan het hart gelegen. Ik ben altijd bezig geweest om groepen en bussen naar Halle te halen. Het is een hele mooie regio die ik probeer te promoten”, zegt Johnny. “Daarna hebben we een marktonderzoek gedaan en ons oor te luisteren gelegd bij collega’s, concullega’s en de man in de straat. Daaruit bleek dat er vraag en ruimte was naar nog een hotel in de stad.”

Hotel Hallensis, verwijzend naar de oude naam van de Mariastad, telt zes kamers. Het bevindt zich boven het streekproductencentrum, dat een belangrijke rol zal spelen voor de producten die ze aanbieden in het hotel. Johnny en Ursula zullen niet zelf uitbaten, maar gelukkig zijn er dochter Lien en schoonzoon Gregory die het hotel uitbaten en het streekproductencentrum overnemen. “Voor het ontbijt gaan we zoveel mogelijk met de streekproducten werken. Wat we kunnen, zal lokaal aangekocht worden”, vertelt Lien Sterck.

Het hotel opent ook de deuren tijdens de Dagen van de Oude Geuze, die op 28 en 29 september doorgaan op de parking voor het hotel . “We werken al heel lang samen omdat we een gezamenlijke plicht en roeping hebben om de streekproducten in de kijker te zetten”, zegt Johan Madalijns van De Lambikstoempers. “Mensen zullen een zeventigtal lambiekbieren kunnen proeven, waaronder enkele primeurs en nieuwigheden.”