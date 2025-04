Eerste Klimaatschademonitor van Assuralia: “Voorbije 10 jaar voor bijna 165 miljoen euro schade in de regio door overstromingen en stormen”

Stormen en overstromingen veroorzaakten de voorbije tien jaar in onze regio voor bijna 165 miljoen euro schade. Dat blijkt uit de eerste Klimaatschademonitor van Assuralia, de federatie van verzekeraars. Het gaat onder meer over schade aan woningen door wateroverlast of weggeblazen daken, maar ook hagelschade bij auto's.