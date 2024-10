"Herstellen is beter dan vervangen." Vanden Borre (Sint-Pieters-Leeuw) zet herstelateliers open

Repair&Share vzw wil dat spullen langer meegaan, herstelbaar zijn en gerepareerd worden als ze stuk gaan. Die missie onderschrijft elektrogigant Vanden Borre door de deuren van haar ateliers open te zetten.

"De Repair Week is een week waarin onze technici in de picture worden geplaatst," zegt Jan Seneca van Vanden Borre, "niet alleen hier in het atelier, maar ook in de verschillende winkels."

In de afdeling klein elektro redden technici tientallentoestellen per dag van de schroothoop. "Veel volautomatische koffiemachines, stofzuigers en strijkijzers. Dat zijn echt de drie hoofdproducten die hier binnenkomen," zegt Olivier Van Acker. Hij overziet de werkzaamheden in het atelier. Van Acker adviseert mensen om vooral goed te luisteren naar hun toestellen. "Als het toestel vraagt je om het te reinigen: reinigen. Als het vraagt om te ontkalken: zeker direct ook ontkalken. Dan gaat je toestel jaren mee," zegt de teamleader.

Is zo'n geroutineerd herstelatelier wel een goed businessmodel voor Vanden Borre? "We schieten niet in onze voet, we kijken vooruit," zegt Jan Seneca, "we gaan niet voor een snelle aankoop van een bepaald toestel, wij gaan een relatie aan met de klant en die duurt voor het leven."

De Repair Week loopt nog tot 19 oktober.