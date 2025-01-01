Vakbonden roepen op tot drie dagen staking bij openbaar vervoer
De vakbonden in ons land roepen op tot een staking bij het openbaar vervoer van De Lijn, MIVB en TEC op 24, 25 en 26 november. Daarmee onderschrijven ze de driedaagse staking van de vakbonden bij het spoor. "De beslissing komt er na het totale gebrek aan bereidheid van de werkgevers om tegemoet te komen aan zelfs de meest beperkte eisen tijdens de eerste ronde van de sectoronderhandelingen voor het sociaal akkoord 2025-2026," klinkt het in een persbericht van de socialistische vakbond BTB-ABVV.
Met de driedaagse actie willen de bus- en carchauffeurs een duidelijk signaal geven: het geduld is op. BTB-ABVV roept alle chauffeurs op om op 24, 25 en 26 november het werk neer te leggen en zo hun stem te laten horen. Frank Moreels: “Wie het beu is dat zijn werkgever hem blijft uitlachen en de problemen negeert, blijft niet langer zwijgen. Op 24, 25 en 26 november zeggen we collectief: genoeg is genoeg!”.
Eerder kondigden de vakbonden bij de NMBS dus ook al een drie dagen durende staking aan eind november.