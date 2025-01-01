Vakbonden roepen op tot drie dagen staking bij openbaar vervoer

Met de driedaagse actie willen de bus- en carchauffeurs een duidelijk signaal geven: het geduld is op. BTB-ABVV roept alle chauffeurs op om op 24, 25 en 26 november het werk neer te leggen en zo hun stem te laten horen. Frank Moreels: “Wie het beu is dat zijn werkgever hem blijft uitlachen en de problemen negeert, blijft niet langer zwijgen. Op 24, 25 en 26 november zeggen we collectief: genoeg is genoeg!”.

Eerder kondigden de vakbonden bij de NMBS dus ook al een drie dagen durende staking aan eind november.