350 Vlaams-Brabantse kinderen nemen Albert Heijn-winkels over

350 leerlingen uit Vlaams-Brabant vullen vandaag en volgende week niet alleen de rekken van Albert Heijn-winkels in de regio, ze bedienen ook de kassa, nemen de social media van de winkel over, helpen klanten én verkopen petten voor het goede doel. “Het is elk jaar opnieuw tof om te zien hoe jong talent initiatief toont, verantwoordelijkheid opneemt en de sfeer in de winkel naar een hoger niveau tilt. Het is fantastisch om ons werk elk jaar opnieuw te ontdekken door de ogen van de leerlingen”, zegt Raf Van den Heuvel van Albert Heijn. “We doen dit al meer dan tien jaar en zijn samen met Vlajo gegroeid in dit verhaal. Het is nog altijd elk jaar een schot in de roos.”

Tijdens de talentenstage ervaren de leerlingen dat een ‘succesvolle school- en werkkeuze’ draait om het combineren van kwaliteiten en interesse. "Op een toffe en constructieve manier komt zo het belang van vaardigheden, inzet, vriendelijkheid, samenwerking en communicatie aan bod", aldus Vlajo. In onze regio zijn de leerlingen actief in de Albert Heijn-winkels van Londerzeel, Merchtem, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem.