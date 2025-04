Federale en Vlaamse overheid buigen zich over aandelen Brussels Airport

Het Canadese pensioensfonds is met 30 procent de grootste aandeelhouder van de Brussels Airport, maar kondigde enkele maanden geleden aan die van de hand te doen. Het Australische Macquarie toonde interesse, maar vindt het bedrag dat het voor de aandelen moet ophoesten – tot wel drie miljard euro – te hoog. Een prijskaartje dat de federale en Vlaamse overheid mogelijk wel willen betalen, want zij onderhandelen over een overname van de aandelen.

De federale overheid heeft vandaag al zo’n 25 procent van de luchthaven in handen, de Vlaamse overheid ongeveer 2 procent. Met de aandelen van OTTP zouden beide overheden de grootste aandeelhouder worden van de luchthaven in Zaventem. Maar de mogelijke overname is een politiek gevoelige kwestie, die voor verdeeldheid tussen de Vlaamse en Waalse partijen. Zo zijn de Franstalige liberalen tegen de overname.

Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (cd&v) uit Beersel toonde zich enkele maanden geleden in de commissie-Economie voorstander. “Ik denk ook dat de financiële budgettaire mogelijkheden er zijn om de aandelen over te nemen. De winsten die de Vlaamse overheid als aandeelhouder zou uitgekeerd krijgen, kunnen dan herinvesteerd worden in luchthaveninfrastructuur. Vandaag gaan die naar een private aandeelhouder”, aldus Van Rompuy.