Week van de anderstalige klant in Vilvoorde: “Taal leren in de praktijk”

Dankzij het initiatief leren cursisten de Nederlandse taal niet alleen achter de schoolbanken, maar ook in de praktijk. Voor winkeliers is ‘De week van de anderstalige klant’ een kans om nieuwe klanten te ontmoeten en een inclusieve sfeer in hun zaak te creëren. De deelnemende winkels ontvangen een affiche met een QR-code die verwijst naar de taalroute en opdrachten.

De meeste Vilvoordse cursisten die naar de handelaars trekken voor een oefenkans verhuisden onlangs naar België en zijn de taal nog niet helemaal machtig. Dankzij het initatief kunnen ze ervaring opdoen in de praktijk, zoals bijvoorbeeld bij natuurvoedingswinkel Biopunt. "Ik heb iets bijgeleerd over glutenvrij eten. Ik ben daar erg in geïnteresseerd want mijn zoon is allergisch. Hij kan die producten gebruiken. Nu weet ik waar ik moet zijn", zegt Merita Zmalaaj uit Alabanië.

"De komende jaren willen we ook handelaars die onvoldoende Nederlands kennen een plek en moment geven om samen Nederlands te oefenen. We zijn in overleg daarover met de handelaars, maar ook met de mensen die Nederlands geven in het volwassenonderwijs", zegt burgemeester van Vilvoorde Jo De Ro.