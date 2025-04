Dilbeekse vastgoedbeheerder Mitiska REIM toont interesse in Cora-vestigingen

Eerder deze kondigde Cora aan dat het tegen begin volgend jaar z’n zeven vestigingen in ons land wil sluiten, daarbij ook die in Anderlecht en Sint-Lambrechts-Woluwe. Mitiska REIM toont interesse om de sites over te nemen, te renoveren en een nieuwe invulling te geven. Voor de vele kleinere winkels rond de hypermarkt betekent is dat hoopvol, want zij kunnen volgens de vastgoedbeheerder deel uitmaken van het nieuwe winkelgebied.

Gisteren hadden de vakbonden ook overleg met Brussels minister van Tewerkstelling Bernard Clerfayt over wat er nodig is voor de 500-tal werknemers van de Brusselse Cora-vestigingen. “Je baan verliezen is een schok. Onze prioriteit is een menselijke, snelle en efficiënte begeleiding te verzekeren voor elke werknemer. Actiris staat klaar om haar diensten te activeren om ervoor te zorgen dat ze in de beste omstandigheden een nieuwe baan vinden”, verklaart Bernard Clerfayt.

Actiris werd al gemobiliseerd om de werknemers een begeleiding op maat voor te stellen: oriëntering, opleiding en contact met nieuwe werkgevers. De Renault-procedure, die de collectieve ontslagen regelt, bevindt zich momenteel in de informatiefase. Er moeten nog onderhandelingen tussen de werkgever en de sociale partners plaatsvinden om de ontslagmodaliteiten en de outplacementmaatregelen vast te leggen die door de onderneming genomen zullen worden.