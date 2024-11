Eddy sluit Brazzaville: hoe is het gesteld met de horeca in onze regio?

"Met pijn in het hart", zegt uitbater Eddy Bastanie, "maar het kan niet anders". Al anderhalf jaar is hij op zoek naar geschikt keukenpersoneel, en dat vindt hij maar niet. Zelf kok blijven spelen lukt door gezondheidsredenen niet meer, dus blijft er maar één optie over: sluiten.

Zo verdwijnt het laatste café aan het Gemeenteplein in Wolvertem. "In Wolvertem zijn er nu nog twee serieuze restaurants open," zegt vaste klant van de Brazzaville Kees Boer, "in Meise ook nog hooguit één of twee. Vergeleken met de buurgemeentes wordt het wel schraal hier."

Gebrek aan personeel is een structureel probleem in de horeca. Van november 2023 tot en met oktober van dit jaar ontving de VDAB in het arrondissement Halle-Vilvoorde bijna duizend vacatures gericht op horecapersoneel. Vooral polyvalente medewerkers, keukenmedewerkers en chef-koks voor grootkeukens zijn erg gegeerd, maar ze raken amper ingevuld.

Barbara Beeckman van Horeca Vlaanderen wijt het tekort aan de weinige inschrijvingen in de hotelscholen. "De instroom is veel minder dan x-aantal jaren terug," zegt ze, "toen waren er ook op televisie heel veel programma's die de jeugd warm maakten om terug in de horeca tewerkgesteld te worden. Dit is een aantal jaar geleden terug naar min gegaan. Daar hebben we al een eerste probleem."

Ook de werkomstandigheden bemoeilijken de situatie voor horecauitbaters. "Het tweede topic is natuurlijk de werksfeer," weet Beeckman, "Men werkt andere uren in de horeca dan de mensen die een nine-to-five job hebben. Dat is ook heel moeilijk geworden."