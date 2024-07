Engie bouwt in Vilvoorde één van grootste batterijparken van Europa

In Vilvoorde is energieleverancier Engie gestart met de bouw van een batterijpark. Dat komt op de plek waar lange tijd een gascentrale gebouwd zou worden. Een terrein van 3,5 hectare naast de twee bestaande wordt omgetoverd tot één van de grootste batterijparken van Europa en moet een essentiële schakel worden in de duurzame energietransitie in ons land. Volledig opgeladen kan het batterijpark bijna 100.000 gezinnen van stroom voorzien.