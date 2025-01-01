Pajottegem maakt werk van jobbeurs voor ontslagen werknemers Olympia

Met de jobbeurs wil Pajottegem tonen dat het de handen in elkaar slaat om getroffen werknemers zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen. “Het verlies van Olympia voelen we niet alleen in Herfelingen, maar in heel Pajottegem,” zegt burgemeester Kris Poelaert . “Met deze jobbeurs zetten we een krachtig signaal: werkzoekenden uit onze regio verdienen kansen, en wij brengen werkgevers en talent samen. Zo vermijden we dat mensen langdurig in werkloosheid terechtkomen. Door werkgevers en werkzoekenden rechtstreeks samen te brengen, creëren we nieuwe kansen. Dat is niet alleen goed voor de getroffen gezinnen, maar ook voor onze lokale economie.”

“Onze ondernemersorganisaties hebben na het nieuws van de sluiting meteen hun verantwoordelijkheid genomen,” benadrukt schepen van Personeel en Lokale Economie Christa Dermez. “UNIZO en De Commerçanten zetten hun achterban in om ex-werknemers kansen te bieden. Dat verdient onze oprechte dank. Dankzij hun inspanningen versterken we samen met VDAB en Voka de tewerkstellingskansen in onze regio.”

Jobbeurs: niet enkel voor ex-Olympia medewerkers

De jobbeurs richt zich niet alleen tot de ex-werknemers van Olympia, maar staat open voor alle werkzoekenden uit Pajottegem en omstreken. Op de beurs geeft VDAB ook informatie over opleidingsmogelijkheden en begeleidt werkzoekenden bij het zoeken naar een job die bij hen past. Lokale bedrijven krijgen de kans zich te presenteren, vacatures kenbaar te maken en in rechtstreeks contact te komen met potentiële werknemers.