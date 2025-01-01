Pajottegem maakt werk van jobbeurs voor ontslagen werknemers Olympia
Op 21 oktober organiseert de gemeente Pajottegem samen met VDAB en Voka een jobbeurs in het Bavocentrum in Herfelingen. De beurs wil de 167 ontslagen werknemers van Olympia én andere werkzoekenden uit de regio perspectief bieden op een nieuwe job, liefst dichtbij huis. De aangekondigde sluiting van de zuivelfabriek betekende een zware klap voor het Pajottenland. De fabriek, die in 1946 het levenslicht zag, groeide in de loop der jaren uit tot een vaste waarde in de regio. Naast haar economische rol speelde Olympia ook een belangrijke sociale rol door het verenigingsleven en lokale initiatieven te ondersteunen. 167 mensen zijn hun baan kwijt door de sluiting van Olympia.
Met de jobbeurs wil Pajottegem tonen dat het de handen in elkaar slaat om getroffen werknemers zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen. “Het verlies van Olympia voelen we niet alleen in Herfelingen, maar in heel Pajottegem,” zegt burgemeester Kris Poelaert . “Met deze jobbeurs zetten we een krachtig signaal: werkzoekenden uit onze regio verdienen kansen, en wij brengen werkgevers en talent samen. Zo vermijden we dat mensen langdurig in werkloosheid terechtkomen. Door werkgevers en werkzoekenden rechtstreeks samen te brengen, creëren we nieuwe kansen. Dat is niet alleen goed voor de getroffen gezinnen, maar ook voor onze lokale economie.”
“Onze ondernemersorganisaties hebben na het nieuws van de sluiting meteen hun verantwoordelijkheid genomen,” benadrukt schepen van Personeel en Lokale Economie Christa Dermez. “UNIZO en De Commerçanten zetten hun achterban in om ex-werknemers kansen te bieden. Dat verdient onze oprechte dank. Dankzij hun inspanningen versterken we samen met VDAB en Voka de tewerkstellingskansen in onze regio.”
Jobbeurs: niet enkel voor ex-Olympia medewerkers
De jobbeurs richt zich niet alleen tot de ex-werknemers van Olympia, maar staat open voor alle werkzoekenden uit Pajottegem en omstreken. Op de beurs geeft VDAB ook informatie over opleidingsmogelijkheden en begeleidt werkzoekenden bij het zoeken naar een job die bij hen past. Lokale bedrijven krijgen de kans zich te presenteren, vacatures kenbaar te maken en in rechtstreeks contact te komen met potentiële werknemers.