ZEB in Merchtem verwelkomt 20 blaffende collega’s: “Positief voor hond en werknemer"

Bij ZEB in Merchtem ondergaan de vergaderzalen vandaag een grondige snuffeltest en worden bureaus op poothoogte gezet. Honden en hun baasjes worden verwend met een fotoshoot, een doggybar, een hindernissenparcours én een hotdog-lunch. De dag start met een ochtendwandeling met hondentrainster Kristien Huygh. “Een hond is niet gemaakt om alleen te zijn, afzondering is het ergste wat zo’n dier kan overkomen. Ook voor de werknemers heeft een hond op de werkvloer een positieve impact. Ze staan vaker op van hun stoel, hebben een ontspannende pauze en halen tijdens de uren vaker een frisse neus”, getuigt Huygh.

ZEB wil met de dag ervoor zorgen dat medewerkers zich goed voelen op de werkvloer. Dat doe je volgens het bedrijf door de schotten tussen werk en privé een stukje weghalen. “Je stopt niet met ouder of partner te zijn wanneer je op je werk aankomt. Omgekeerd denk je thuis in de zetel ook wel eens aan het werk. We ondersteunen onze medewerkers dus ook als ze het privé nodig hebben”, zegt CEO Matthias Diriks.

Collega’s die allergisch zijn voor honden, of zich niet comfortabel voelen met een dier in de buurt, hoeven niet thuis te blijven, want delen van het kantoor blijven namelijk dog-free. Of de honden straks ook welkom zijn in de winkels, is nog maar de vraag.