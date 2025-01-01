Drie nieuwe Play Sports-studio's op AkzoNobel-site officieel geopend: "Een investering in Vlaanderen"

Op de vroegere site van AkzoNobel, heeft Play Sports, dat instaat voor het sportaanbod van Telenet, drie nieuwe studio’s in gebruik genomen. Voor het mediabedrijf zijn de studio's een investering in de toekomst. Gisteren heeft Vlaams minister van Media Cieltje Van Achter de studio's officieel geopend.

Vlaams minister van Media Cieltje Van Achter knipt de drie nieuwe Play Sports-studio's open. De studio's zijn al twee maanden in gebruik, maar gisteren zijn ze officieel geopend. Voor Play Sports zijn de studio's een belangrijke investering. "We hebben een hub gecreëerd van studio’s, wat heel efficiënt is. Met dezelfde mensen kunnen we eigenlijk drie studio’s aansturen. Die investeringen brengen een betere klanteninvestering", zegt Vincent Stevens, de vicepresident van Entertainment Telenet. "Door de efficiëntie kunnen we ook non-lineaire content brengen. Zo kunnen we mensen bijvoorbeeld naar Bayern München sturen om extra content te genereren."

In een medialandschap waar de prijs voor uitzendrechten van sport blijven woekeren, probeert Play Sports met IP-gebaseerde en software gedreven platformen aan de toekomst te denken. Bovendien kan Telenet de gloednieuwe montagecellen en studio’s ook verhuren aan andere distributeurs. Ook kan het mediabedrijf content in het Frans produceren en doorverkopen aan Proximus en Orange. Een initiatief dat minister van Media Van Achter waardeert. "We moeten de krachten bundelen om goede verslaggeving te kunnen doen", zegt Van Achter. "En dat is wat er hier vandaag gebeurt en dat is een verankering, een investering in Vlaanderen."

De samenwerking tussen verschillende media zorgt voor een verdubbeling van de redactie van 25 naar 50 redactieleden en dus drie nieuwe studio’s. Dat allemaal om de sportbeleving te blijven garanderen. "Mensen genieten van een voorbeschouwing, van evaluatie tijdens de break of de nabeschouwing. Het is gewoon leuk om naar een discussie te kunnen luisteren", zegt Vincent Stevens. "Een discussie tussen experten die gewoon kleur geeft aan de wedstrijd, informatie aan de wedstrijden meedeelt."

