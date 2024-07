Unizo over herstructurering Audi in Vorst: “Zoveelste kanarie in de koolmijn”

Gisteren raakte bekend dat er dit jaar nog ruim 1.400 jobs verdwijnen bij Audi in Vorst. De verkoop van de Q8 e-tron zou tegenvallen en het is crisis in de Duitse auto-industrie. Maar volgens Unizo is er meer aan de hand. “Dit is zoveelste de kanarie in de koolmijn. We hebben absoluut nood een regionaal industriebeleid”, zegt Elke Tielemans van Unizo.