34 Vlaams-Brabantse bedrijven openen hun deuren voor Voka Open Bedrijvendag: “Unieke blik achter de schermen

Dit jaar openen 34 Vlaams-Brabantse bedrijven hun deuren voor het grote publiek. Tienen is hotspot, wat betekent dat maar liefst 9 bedrijven – waaronder Tiense Suikerraffinaderij – publiek verwelkomen, maar ook in onze regio valt een pak te beleven.

Halle en Sint-Pieters-Leeuw

Ook in Halle en Sint-Pieters-Leeuw openen bedrijven de deuren. Zo kan je terecht bij Pacapime, één van de grootste exporteurs van golfkarton, metaalverwerker Pouilliers Metaalconstructies, aannemer The Renovation Company en plantenkwekerij Ecoflora.

“Ecoflora is een familiebedrijf gelegen in een charmante vierkantshoeve in het Pajottenland. We vieren dit jaar onze dertigste verjaardag en verbouwden onze oude schuur: het ideale moment om onze deuren te openen en mensen een kijkje te laten nemen achter de schermen. Tijdens Voka Open Bedrijvendag organiseren wij ook een leuke speurtocht voor onze jonge bezoekers en kunnen bezoekers genieten van een geleide wandeling georganiseerd door Natuurpunt.” Naomi Sparenberg, CEO van Ecoflora.

Vilvoorde

PartsCare in Vilvoorde is al een decennium lang een toonaangevende naam in vliegtuigonderdelen en logistiek. Vandaag lanceren ze hun nieuw bedrijf 'Home Aviation', dat hoogwaardige meubels en interieurobjecten maakt van geüpcyclede vliegtuigonderdelen. Je kan er bv. zien hoe een poolhouse gemaakt wordt van een Dassault Falcon 900B en andere unieke stukken afkomstig van bvb. een C-130 en een Cessna 560. Tijdens Voka Open Bedrijvendag opent politiezone VIMA ook voor het eerst de deuren van het gloednieuwe commissariaat.

Steenokkerzeel

Heb je je ooit afgevraagd wat er achter de schermen gebeurt om je vlucht veilig en op tijd te laten landen? Dat kom je te weten bij Skeyes, de Belgische autoriteit in luchtverkeersleiding. In 2023 zorgden ze voor de veiligheid van meer dan 900.000 vliegbewegingen. Je komt er ook te weten hoe ze pionier zijn op vlak van onbemand luchtverkeer via drones. Hiervan een reportage in ons nieuws.