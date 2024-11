Aantal vacatures daalt: in Halle-Vilvoorde is de daling kleiner dan gemiddeld

De arbeidsmarkt krimpt. Het voorbije jaar werden in Vlaams-Brabant 37.316 vacatures aan de rechtstreeks aan de VDAB gemeld, een daling van 5,1 procent ten opzichte van 2023.

Het dalend aantal vacatures is een tendens die zich ook in de rest van Vlaanderen doorzet. De grootste daling tekent VDAB op in Antwerpen, waar de jobmarkt 13,5 procent kleiner wordt ten opzichte van vorig jaar.

In het arrondissement Halle-Vilvoorde daalt het aantal vacatures ook, maar de daling is minder groot in het arrondissement Leuven. Het aantal openstaande vacatures daalt met 4,7 procent.

Toch staan er nog steeds vacatures open. VDAB meldt dat er in oktober van dit jaar 6 880 vacatures openstonden in de provincie Vlaams-Brabant. VDAB telt bovendien 29.417 werkzoekenden in Vlaams-Brabant; meer dan de helft kan rekenen op een werkloosheidsuitkering.