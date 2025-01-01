AB InBev stopt met de productie van Belle-Vue Gueuze in Zuun

AB InBev stopt met de productie van Belle-Vue Gueuze in Zuun: “Geuze moet zurig zijn”

AB InBev zet een punt achter de productie van Belle-Vue Gueuze in Zuun bij Sint-Pieters-Leeuw. De vraag naar het bier blijft dalen, vandaar de beslissing. De zoete Belle-Vue Gueuze is bij bierliefhebbers minder populair dan de traditionele zure oude geuze.

Het is Constant Vanden Stock, de voormalige voorzitter van voetbalclub Anderlecht, die het bier na de Tweede Wereldoorlog lanceerde. Geuze is een zurig bier en vroeger voegde men al eens een suikerklontje toe. Dat bracht Vanden Stock op het idee om een zoetere geuze in een flesje met een kroonkurk, geen kurken dop, op de markt te brengen.

Het bier was een periode populair, maar de vraag daalde. Ook omdat geuze vraagt om een zurige smaak. In de brouwerij in Sint-Pieters-Leeuw blijven ze wel Belle-Vue Kriek produceren. Jobs zullen er niet verloren gaan door het verdwijnen van Belle-Vue Gueuze.

