AB InBev stopt met de productie van Belle-Vue Gueuze in Zuun: “Geuze moet zurig zijn”

Het is Constant Vanden Stock, de voormalige voorzitter van voetbalclub Anderlecht, die het bier na de Tweede Wereldoorlog lanceerde. Geuze is een zurig bier en vroeger voegde men al eens een suikerklontje toe. Dat bracht Vanden Stock op het idee om een zoetere geuze in een flesje met een kroonkurk, geen kurken dop, op de markt te brengen.

Het bier was een periode populair, maar de vraag daalde. Ook omdat geuze vraagt om een zurige smaak. In de brouwerij in Sint-Pieters-Leeuw blijven ze wel Belle-Vue Kriek produceren. Jobs zullen er niet verloren gaan door het verdwijnen van Belle-Vue Gueuze.